Josh Wilson interview with KXOJ! http://kxoj.com/wp-content/uploads/2018/12/JOSH-WILSON-DO-YOU-HAVE-YOUR-CHIRSTMAS-SHOPPING-DONE.mp3 http://kxoj.com/wp-content/uploads/2018/12/JOSH-WILSON-FAV-CHRISTMAS-MEMORY.mp3 http://kxoj.com/wp-content/uploads/2018/12/JOSH-WILSON-HAVE-YOU-BEEN-REHEARSING-FOR-THE-ROASHOW.mp3 http://kxoj.com/wp-content/uploads/2018/12/JOSH-WILSON-KXOJ-IS-THE-REASON.mp3 http://kxoj.com/wp-content/uploads/2018/12/JOSH-WILSON-LOOKING-FORWARD-TO-ROADSHOW.mp3 http://kxoj.com/wp-content/uploads/2018/12/JOSH-WILSON-WHOS-FAMILY-DO-YOU-SPEND-CHRISTMAS-WITH.mp3 http://kxoj.com/wp-content/uploads/2018/12/JOSH-WILSON-KXOJ-IS-THE-REASON.mp3